Si schianta con la Maserati noleggiata ed è positivo all'alcoltest: denunciato

MESAGNE - Si è schiantato di notte, in città, con l'auto presa a noleggio. E non un'auto qualsiasi: una Maserati. Per soprammercato, è risultato positivo all'alcoltest, richiesto dagli agenti del commissariato di Mesagne. E così un cittadino mesagnese finisce nei guai: verrà denunciato dalla polizia. L'incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 4 di oggi, sabato 13 aprile 2024.

La Maserati si è schiantata, sbattendo contro il marciapiede che si trova a due passi dalla villa comunale, all'inizio di via Manfredi Svevo. Il mezzo ha portato via anche il cartello dove ci sono le indicazioni per il parcheggio a pagamento. L'auto stava svoltando, pare. Gli agenti del locale commissariato, guidati dal dirigente Giuseppe Massaro, hanno proceduto con gli accertamenti di rito.