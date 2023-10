Terribile incidente sulla provinciale: 19enne muore dopo 10 giorni di agonia

FASANO – Il suo cuore si è fermato dopo 10 giorni di agonia. Si è spento oggi (mercoledì 4 ottobre), nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, il 19enne Lorenzo Rotondo. Il ragazzo non è sopravvissuto a un terribile incidente avvenuto la notte fra il 22 e il 23 settembre sulla strada provinciale che collega Fasano alla marina di Savelletri.

Il giovane procedeva a bordo di una Ford Fiesta che per cause da accertare si è scontrata con un’altra auto. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Perrino, dove è stato ricoverato in Rianimazione. Oggi, purtroppo, il drammatico epilogo.

La salma, da quanto appreso, sarà trasportata in serata presso l’abitazione della famiglia del ragazzo. I funerali sono previsti per venerdì mattina (6 ottobre), alle ore 9.30, presso la parrocchia Giovanni Paolo II, in via degli Astronauti, a Fasano.