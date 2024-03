Nonna e nipotina in carrozzina investite: grande spavento in viale Commenda

BRINDISI - E' stata investita da un'auto mentre attraversava la strada, portando una carrozzina per neonati con una bambina all'interno. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per una nonna e la sua nipotina, coinvolte in un incidente avvenuto intorno alle ore 14.20 di mercoledì scorso (20 marzo), in viale Commenda.

Fortunatamente la piccola è uscita illesa dall'impatto. La donna ha invece riportato delle ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio fra viale Commenda e via Settimio Severo, poco prima dell'attività commerciale Ovs. La macchina coinvolta è una Peugeot 208 (vecchio modello) condotta da un brindisino.

L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Anche altri passanti hanno aiutato nonna e nipote, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118. Condotta presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino, la pensionata è stata dimessa dopo le cure del caso.

La dinamica dei fatti è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brindisi, che hanno acquisito le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza di un'attività commerciale situata di fronte al luogo dell'incidente.

