Incidente in città al solito incrocio: coinvolti tre mezzi, cinque feriti

ORIA - E' di tre mezzi coinvolti e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale, avvenuto questa mattina (domenica 18 settembre) a Oria. E' accaduto intorno alle 11:30. L'incrocio teatro del sinistro - viale Regina Margherita con via Eduardo De Filippo - non è nuovo a queste dinamiche, molti incidenti sono accaduti in passato qui.

I mezzi coinvolti sono una Renault Kangoo, una Fiat Panda vecchio modello e una Mahindra Kuv100. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate. I rilievi sono affidati agli agenti della polizia locale di Oria. Sul posto anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi, e i sanitari del 118. I cinque feriti sono stati trasportati presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi e "Camberlingo" di Francavilla Fontana.