Paura sulla provinciale: furgone con braccianti agricoli finisce fuori strada

CAROVIGNO - Paura alle prime sulla provinciale che collega Carovigno a San Vito Dei Normanni: un furgone con a bordo tre persone che si stavano recando in campagna per lavorare è finito rovinosamente in un uliveto dopo aver impattato contro un muretto a secco.

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Ostuni. Sul posto anche tre ambulanze del 118, al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Seguono aggiornamenti