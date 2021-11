Scontro tra due auto sulla provinciale San Pietro-Brindisi: quattro persone in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Sono state trasportate presso il Perrino di Brindisi ma non sarebbero in pericolo di vita, le quattro persone rimaste ferite nello scontro avvenuto poco prima delle 12:30 di oggi (lunedì 1 novembre 2021) sulla provinciale che collega il Comune di Brindisi a San Pietro Vernotico, all'altezza dell'incrocio semaforico della circumvallazione sampietrana.

Due le auto coinvolte nell'impatto, una Fiat Bravo ed una Volkswagen Golf (una delle quali con impianto gpl). In entrambe viaggiavano due persone. I feriti sono stati estratti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco dal comando di Brindisi, che hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli, in modo particolare la Golf che presentava un principio di incendio.

Sul posto tre ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato gli occupanti al Pronto Soccorso del Perrino, i carabinieri per i rilievi del sinistro, la Polizia Locale per il controllo del traffico (interdetto fino al termine delle operazioni) e la Protezione civile di San Pietro.