Violento impatto fra auto e camioncino: in ospedale una donna

FASANO – Un violento impatto fra una vecchia Fiat 500 e un camioncino Iveco Daily si è verificato alle prime luci di oggi (martedì 27 dicembre) in via Gravinella, a Fasano. Ad avere la peggio è stata una donna che viaggiava a bordo dell’utilitaria. La macchina, a seguito dello scontro, si è bloccata di traverso sulla strada. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la Polizia Locale di Fasano.

La malcapitata, ferita in modo non grave, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione dei mezzi incidentati.