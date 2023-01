Violento impatto fra due auto all'incrocio: grande spavento per le persone coinvolte

BRINDISI - Un violento impatto fra due auto si è verificato intorno alle ore 18.45 di oggi (lunedì 30 gennaio) all'altezza dell'incrocio semaforizzato fra via Arturo Martini e via Eduardo Dal Bono, al rione Sant'Elia, in prossimità del cavalcavia che conduce al rione Sant'Angelo. Una Fiat Panda bianca e una Citroen C3 nera si sono scontrate, per cause da accertare, quasi al centro del crocevia. I danni più consistenti sono stati riportati dalla Panda.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, a bordo di un'ambulanza. Nessuna delle persone coinvolte verserebbe in grave condizioni. Spetterà agli agenti della Polizia Locale di Brindisi, intervenuti per i rilievi del caso, il compito di accertare la dinamica del sinistro.