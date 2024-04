Scontro tra auto e moto nel centro abitato: un uomo in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Si sono vissuti momenti di grande apprensione nella serata di oggi, sabato 13 aprile, in via Mesagne a San Pietro Vernotico dove una Moto, Keeway rkv 125 c, è finita contro una Fiat Tipo. Ad avere la peggio il conducente del veicolo a due ruote: è finito rovinosamente sull'asfalto battendo la testa. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni residenti e automobilisti di passaggio. L'uomo ha perso molto sangue, soccorso dai sanitari del 118, giunti dal Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico, è stato portato in ospedale.

Alla guida dell'auto c'era un ragazzo che viaggiava con alcuni amici. L'impatto è stato così violento che la fiancata dal lato passeggero si è deformata e sono scoppiati gli airbag laterali. Alla base dello scontro c'è una mancata precedenza, l'auto viaggiava in via Mesagne, di recente diventata a senso unico, la moto si è immessa da una traversa. I veicoli sono stati rimossi dal carro attrezzi della ditta Tarantini in attesa della prognosi del ferito. Dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico. Via Mesagne è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei rilievi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui