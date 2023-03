Scontro fra autoarticolato e auto sulla provinciale: automobilista in codice rosso

BRINDISI – Un uomo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi a seguito di uno spaventoso scontro fra un’auto e un autoarticolato che si è verificato intorno alle ore 12 di oggi (giovedì 23 marzo) sulla ex strada statale 16 che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, a circa cinque chilometri da Brindisi.

Ad avere la peggio è stato il conducente di una Opel Astra. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brindisi coordinati dal comandante Antonio Orefice. A seguito dell’impatto con il mezzo pesante, la Opel ha terminato la sua corsa con una violenta collisione contro il guardrail.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. L’automobilista, come detto, si trova ora in ospedale. Illeso invece il conducente dell’autoarticolato. Entrambi sono stati sottoposti agli accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico e per l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.