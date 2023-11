Scontro frontale sulla strada provinciale: due persone finiscono in ospedale

Due persone sono state condotte in ospedale a seguito di un incidente che nella tarda serata di giovedì (30 novembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, in località La Fontanina. Da quanto appreso una Jeep e un’Alfa si sarebbero scontrate frontalmente in prossimità di una curva. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i soccorritori del 118. I due feriti sono stati condotti in ospedale. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri.