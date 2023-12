Scontro fra veicoli sulla provinciale, grosso spavento per due persone

SAN VITO DEI NORMANNI - Intorno alle ore 18.30 di questo pomeriggio (1 dicembre), un incidente ha momentaneamente bloccato la strada provinciale che collega San Vito dei Normanni e Brindisi.

A pochi chilometri dall'ingresso di San Vito, una Renault Megane è uscita dalla sede di un rivenditore di auto per poi collidere accidentalmente - per cause da accertare - con un veicolo Suzuki che percorreva l'arteria in direzione Brindisi. Tre le persone coinvolte, ovvero i conducenti di entrambi i mezzi ed una ragazza di tredici anni a bordo della Suzuki.

Gli operatori del 118 hanno condotto tutte e tre le persone interessate presso l'ospedale "Perrino" per i controlli del caso. Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi danni alla propria salute anche se comprensibilmente la preoccupazione per l'impatto è stata molta. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di San Vito dei Normanni, che opera con il coordinamento del comandante Alma Passante, e che hanno ristabilito l'ordine della viabilità consentendo il ripristino del traffico veicolare.