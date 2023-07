Scontro fra scooter e furgone: 17enne trasportato in codice rosso al "Perrino"

OSTUNI - Giovedì sera (27 luglio) viaggiava sulla sua moto quando, per cause da accertare, è avvenuto l'impatto con un furgone lungo la strada provinciale che collega Ostuni e Villanova, nei pressi della rotatoria per il cimitero di Ostuni. Un tratto già drammaticamente noto a causa di altri incidenti verificatisi nel passato.

Alla guida dello scooter c'era un 17enne della Città Bianca, che ha avuto la peggio. Trasportato urgentemente dal 118 in codice rosso presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi, è attualmente ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Poco distanti dal ragazzo c'erano alcuni suoi amici, in sella ad altri mezzi. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno predisposto i rilievi del caso e acquisito le informazioni essenziali per ricostruire l'accaduto.