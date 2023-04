Tamponamento a catena: grande spavento e disagi sulla complanare di Brindisi

BRINDISI – Almeno tre auto sono coinvolte in un tamponamento a catena che si è verificato intorno alle ore 18.30 di oggi (mercoledì 5 aprile) sulla complanare di Brindisi (direzione Bari) poco prima dello svincolo per il rione Santa Chiara. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Il primo scontro si è verificato sotto al cavalcavia. Poi, a seguire, un ulteriore impatto.

Ad avere la peggio è stata una Ford, che ha subito la rottura del lunotto posteriore dopo essere stata tamponata dalla vettura alle sue spalle. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un paio di ambulanze e gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi del caso. Lo spavento è stato forte per le persone a bordo delle macchine, ma nessuno pare abbia riportato gravi ferite. L'asfalto dovra essere ripulito dai detriti, disseminati nel raggio di metri. Sulla complanare si è formato un lungo incollonnamento.