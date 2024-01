Tamponamento a catena sulla superstrada: due feriti e coda chilometrica

TORCHIAROLO – Due persone in ospedale e una coda chilometrica. Queste le conseguenze di un tamponamento a catena che intorno alle ore 8 di oggi (giovedì 25 gennaio) si è verificato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, direzione Brindisi, all’altezza dello svincolo per Torchiarolo, dove il traffico era già fortemente rallentato a causa dei lavori in corso.

Da quanto appreso un Furgone Fiat Ducato condotto da un commerciante di Trepuzzi (Lecce) avrebbe tamponato una Dacia alla cui guida si trovava un’insegnante di Lecce, cha a sua volta ha tamponato un’Audi A6 condotta da un cittadino svizzero.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale. Sia il commerciante che l’insegnante sono stati trasportati in ospedale. La donna avrebbe riportato un trauma facciale ma nessuno dei due verserebbe in gravi condizioni.

Tutti e tre i veicoli sono stati rimossi da un carro attrezzi della ditta Tarantini.

