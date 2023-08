Tragico incidente in moto sul litorale salentino: mercoledì l'ultimo saluto a Davide

CEGLIE MESSAPICA – Domani (mercoledì 2 agosto), l’ultimo saluto a Davide Settembrini. La comunità di Ceglie Messapica si stringerà intorno alla famiglia del 29enne che domenica scorso (30 luglio) è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto sul litorale di Porto Cesareo (Lecce).

La salma del ragazzo, attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Lecce, alle ore 9.30 arriverà nel salone della chiesa Maria Immacolata, dove alle ore 17 è prevista una cerimonia di saluto. Davide lascia i genitori, un fratello e due sorelle.

Il ragazzo procedeva a bordo di una moto che per cause da accertare si è scontrata con un’auto. Il sinistro si è verificato nei pressi del lido “Teranga Bay”, in zona Punta Prosciutto. Vani i soccorsi prestati dai sanitari del 118. I carabinieri della compagnia di Campi Salentino sono impegnati nella ricostruzione dell’incidente. I mezzi coinvolti sono sotto sequestro.