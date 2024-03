Inseguimento tra le abitazioni si conclude con incidente e denuncia

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è concluso con un incidente, una ragazza in ospedale, una denuncia, sanzioni per violazione al codice della strada e un'auto rimossa con il carro attrezzi, un inseguimento ingaggiato nella serata di oggi, sabato 9 marzo, tra un'auto dei carabinieri e una Fiat Punto che non ha rispettato l'Alt. I fatti si sono verificati in contrada Giardino Grande a San Pietro Vernotico, per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli e persone. E' accaduto nel tardo pomeriggio, attorno alle 18. La Fiat Punto alla vista dei carabinieri ha tentato di dileguarsi tra le vie del quartiere, è stato ingaggiato un inseguimento che si è concluso quando l'auto è finita in un canale di scolo dell'acqua piovana. La ragazza che era seduta sul sedile del passeggero è rimasta ferita ed è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118 giunta sul posto. Il conducente, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato portato in caserma. Per lui è scattata la denuncia per guida senza patente reiterata e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2023 era già stato sorpreso alla guida senza patente. L'auto, come già accennato, era senza assicurazione e senza revisione, è stata rimossa dal carro attrezzi e portata nel deposito giudiziario della ditta Tarantini.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui