Al volante senza patente e senza assicurazione: fermato dopo inseguimento

SAN DONACI - Senza patente e senza assicurazione, se ne andava in giro alla guida di un veicolo a bordo del quale si trovavano un palanchino e cacciaviti. Un 22enne di Carmiano (Lecce) è finito nei guai insieme ai due passeggeri della sua auto: un compaesano 38enne e un 37enne di Alezio, sempre in provincia di Lecce.

I tre nella serata di ieri (venerdì 14 ottobre) si sono diretti verso la provincia di Brindisi a bordo di una Lancia Dedra di colore azzurro. Una volta giunti in via Mesagne, a San Donaci, si sono imbattuti in una pattuglia di carabinieri. I militari hanno intimato l’alt. Il giovane alla guida della Dedra ha tentato la fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato.

Da un primo accertamento è emerso che il 22enne era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Poi le forze dell’ordine hanno perquisito la Lancia, trovando un palanchino di grandi dimensioni e diversi cacciaviti, che sono stati sequestrati. Tutti e tre i salentini sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il veicolo, inoltre, è risultato privo di copertura assicurativa ed è stato sequestrato amministrativamente. Il conducente è stato, infine, sanzionato per non essersi fermato all’alt, per aver guidato senza patente e condotto un veicolo privo di copertura assicurativa.