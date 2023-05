Inseguimento con spari e arresto nel centro abitato. Danni ad auto dei carabinieri

CAROVIGNO - Pomeriggio movimentato oggi (lunedì 22 maggio) a Carovigno dove è stato ingaggiato un inseguimento tra un'Audi A8 e alcune auto dei carabinieri. Sembrerebbe, ma non vi sono riscontri ufficiali, che l'Audi non si sia fermata all'Alt imposto dai militari dell'Arma. Dopo un rocambolesco inseguimento con speronamento per le vie del centro, che ha visto la partecipazione di diverse pattuglie del Nor di San Vito Dei Normanni, i militari hanno esploso alcuni colpi di pistola alle ruote dell'auto, portando il conducente a fermare la corsa. Subito bloccato è stato portato in caserma e poi arrestato, si tratta di un 69enne di San Michele Salentino. Tre auto dei carabinieri sono state danneggiate.