Inseguimento, speronamento e incidente nel centro abitato: arrestato un giovane

ORIA - Si è concluso con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale un inseguimento con speronamento e incidente verificatosi attorno alle 17.30 di oggi, giovedì 12 agosto, per le vie del centro di Oria. Un ragazzo di 28 anni alla guida di una Fiat Panda, non si è fermato all'Alt dei carabinieri (da quanto accertato successivamente perchè era alla guida dell'auto del padre senza patente), è stato così ingaggiato un inseguimento a cui ha partecipato anche una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. Il giovane è stato fermato dopo uno speronamento. Chi ha assistito alla scena ha temuto il peggio. L'inseguimento si è concluso in via Dragonetti Bonifacio con un incidente, la Panda è finita contro un'auto parcheggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Per il 28enne sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale, dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà.