Travolto da incendio mentre cucinava: deceduto ex cuoco

BRINDISI - Il fornelletto da campo che stava utilizzando per prepararsi il pranzo sarebbe esploso provocando un incendio divenuto indomabile. Le fiamme lo hanno investo e per lui non c'è stato scampo. Sarebbe morto in questo modo, nella mattinata di oggi, sabato 12 novembre, un 56enne di Torre Santa Susanna, Cosimo Marsigliante. La tragedia si è consumata in via Papa Giovanni XXIII dove l'uomo, ex cuoco, viveva da solo. A fare la scoperta un amico che, attorno alle 13, era andato a trovarlo. Purtroppo al suo arrivo il cuore del 56enne si era già fermato. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E' stato anche richiesto l'intervento dei carabinieri, i militari dopo il sopralluogo del caso hanno appurato che si è trattato di un tragico incidente domestico. Su disposizione del pubblico ministero di turno la salma è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale. La camera ardente è stata allestina nel santuario di Santo Stefano, il rito funebre si svolgerà domani alle ore 16.