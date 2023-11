Involucri di cocaina nascosti nel reggiseno e nelle ciotole di riso: donna arrestata

OSTUNI - Nel pomeriggio di sabato scorso (11 novembre), una donna è stata arrestata poiché trovata in possesso di circa 250 grammi di cocaina. L'interessata è stata notata in attegiamenti sospetti dagli agenti della squadra mobile della questura di Brindisi (commissariato di Ostuni), intenti nelle operazioni di controllo del territorio. Nello specifico, entrava ed usciva più volte da una struttura ricettiva del centro storico della Città bianca, per poi dirigersi a casa di noti pregiudicati del posto.

Insospettiti da tale condotta, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale con esito positivo, in quanto, occultati nel reggiseno, la donna deteneva tre involucri di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare, nel luogo dove la stessa lavorava saltuariamente, ha consentito di rinvenire altri tre involucri di sostanza stupefacente occultati in alcune ciotole di riso. Dopo i primi accertamenti, è stata appurata la consistenza della sostanza: si trattava di 250 grammi di cocaina di ottima qualità dal valore presumibilmente superiore a ventimila euro. La donna è stata condotta presso la Casa circondariale di Lecce su disposizione della competente Autorità giudiziaria.