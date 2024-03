Una Jaguar in marcia va a fuoco: grosso spavento per due persone

OSTUNI - Un'auto, marca Jaguar, è andata in fiamme mentre era in marcia nella serata di oggi, venerdì 29 marzo, intorno alle ore 21. L'episodio è accaduto sulla via Appia antica in località Lido Tavernese nel territorio di Ostuni. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento della Città bianca, che hanno provveduto a sedare l'incendio che stava letteralmente avvolgendo la vettura. Grosso spavento per le due occupanti, che fortunatamente sono riuscite a scendere in tempo e risultano illese. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

