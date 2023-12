Incendio in un'azienda agricola: a fuoco diverse balle di fieno

LATIANO - Un incendio è divampato questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, in un'azienda agricola. Le fiamme hanno interessato diverse balle di fieno. L'azienda si trova sulla strada provinciale che da Latiano conduce a Oria, in agro della prima città. Una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana dei vigili del fuoco è intervenuta, per domare e circoscrivere il rogo, che in effetti non ha arrecato danni consistenti.