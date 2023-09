Lite e spari per le vie della movida: una persona in ospedale, indagano i carabinieri

ORIA – Un’accesa lite, l’esplosione di colpi di arma da fuoco e un ferito in ospedale. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto stanotte (domenica 3 settembre) nel pieno centro di Oria. Tutto sarebbe iniziato intorno alle ore 3 in via Manduria, dove si è accesa la miccia che ha innescato una baruffa proseguita poi verso piazza Lorch, fino ad arrivare in piazza Manfredi, nel cuore della città Federiciana, in una zona densa di bar e locali.

A quell’ora c’erano ancora delle persone in giro, al termine di una serata animata dalla festa dell'uva. Ci sono state urla. Si sono sentiti degli spari. Un uomo è entrato in un locale per lavarsi una ferita alla mano e avvolgerla con degli scottex. Lo stesso si è recato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, in condizioni non gravi.

Sul posto si sono recate diverse pattuglie dell’Arma. I militari sono ancora sul posto per i rilievi del caso. Non si sa se siano stati recuperati dei bossoli. Di certo sono state repertate numerose tracce di sangue (una vera a propria scia) fra via Donato Castiglione e piazza Manfredi. La storica porta di ingresso di piazza Manfredi è stata momentaneamente chiusa con un nastro.

Seguono aggiornamenti