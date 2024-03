Dramma sulla provinciale: il "Giorgi" in lutto per la morte della professoressa Epifani

BRINDISI – Stava rientrando a casa dopo una mattinata trascorsa a scuola. La comunità dell’Itt Giorgi di Brindisi è in lutto per la morte della professoressa Maria Epifani. La stimata e apprezzata docente di inglese ha perso la vita nel terribile incidente che intorno alle ore 15 di oggi (mercoledì 20 marzo) si è verificato sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, in prossimità della base Onu (ex base Usaf).

L’insegnante stava rientrando a cada a bordo dell’auto condotta dal marito, che ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino. La notizia della tragedia ha raggiunto nel giro di pochi minuti l’istituto scolastico, lasciando nello sgomento professori e studenti. La professoressa era al suo ultimo anno di insegnamento. Il prossimo 27 maggio avrebbe compiuto 66 anni. L’itt Giorgi la ricorda con post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Il dirigente scolastico, il personale docente, il personale Ata e gli studenti piangono la prematura e tragica scomparsa della professoressa Maria Epifani, apprezzata e stimata docente di lingua inglese”. Poi una citazione di Sant’Agostino: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono dovunque noi siamo”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui