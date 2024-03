Cambio di prefetto a Brindisi: in arrivo il super poliziotto Luigi Carnevale

BRINDISI – Si chiude dopo poco più di un anno l’esperienza di Michela La Iacona da prefetto di Brindisi. Al suo posto si insedierà il super poliziotto Luigi Carnevale, già dirigente della Squadra Mobile di Brindisi fra le fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. La decisione è stata presa nella giornata di oggi dal ministero dell’Interno.

Approdata a Brindisi nel gennaio 2023, La Iacona andrà a dirigere la prefettura di Prato. L’alto funzionario siciliano è stato in prima linea nel fronteggiare le varie situazioni di criticità che affliggono il territorio: in primis le numerose vertenze occupazionali che si sono aperte negli ultimi mesi, in un periodo estremamente critico per l’economia locale. Essenziale inoltre il suo ruolo di coordinamento fra tutti gli enti e le forze dell’ordine coinvolti nei tanti sbarchi di migranti avvenuti nel porto di Brindisi a partire dalla scorsa estate.

Il curriculum di Carnevale

L’avvicendamento dopo appena 14 mesi dal suo insediamento con ogni probabilità è stato deciso in vista del G7 che dal 13 al 15 giugno si svolgerà a Borgo Egnazia. Carnevale, originario di Cosenza, ha infatti un’esperienza di tutto rispetto nella gestione dell’ordine pubblico in occasione di grandi eventi. Basti pensare che fino al dicembre 2022 è stato dirigente dell’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano, dove ha vigilato sulla sicurezza di Papa Francesco, seguendolo passo dopo passo nel suo pontificato.

In precedenza è stato vice dirigente della Mobile di Roma, consulente della commissione antimafia, responsabile della sicurezza del presidente della Camera e responsabile della Polizia Scientifica, prima dell’incarico in Vaticano. Particolarmente significativa l’esperienza nella questura Brindisina, dove ha assunto le redini di una Squadra Mobile da rimettere in sesto, dopo le vicende oscure degli anni ’90.

Dal 2022 a oggi, Carnevale ha guidato l’ispettorato di polizia al Senato della Repubblica. Ora il ritorno a Brindisi, dove è atteso dalla predisposizione dei piani di sicurezza in vista del vertice dei capi di governo: un appuntamento storico per la provincia, che sarà proiettata al centro della ribalta mondiale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui