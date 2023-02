Malore alla guida: finisce con l'Ape contro auto in sosta. Anziano muore per strada

BRINDISI - Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 per strapparlo alla morte. Tragedia in strada nella serata di oggi, martedì 14 febbraio, a Brindisi. Un anziano, pare sugli 80 anni, ha accusato un malore mentre era alla guida del suo motocarro Ape. Il veicolo si è schiantato contro auto in sosta. L'uomo si è accasciato sul sedile, alcuni cittadini hanno immediatamente chiamato il 118, un'ambulanza si è recata sul posto a sirene spiegate ma nulla hanno potuto fare i sanitari per evitare la tragedia. Le manovre di rianimazione sono durate diversi minuti ma il cuore dell'anziano non ha ripreso a battere. Gli agenti della Polizia locale hanno transennato la zona per permettere ai sanitari di operare senza difficoltà.