Malori durante gita in Puglia: arrivano i risultati delle analisi disposte da Asl

FASANO – Arrivano le prime risposte della Asl di Brindisi sui malori che hanno coinvolto 158 tra studenti e docenti siciliani in gita nel Fasanese il 27 marzo scorso. I risultati delle analisi disposte dai servizi Siav B (Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale) e Sian (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) del Dipartimento di prevenzione della Asl Brindisi su alimenti e acqua consumati dai soggiornanti siciliani che avevano presentato sintomi da intossicazione sono entrambi negativi a salmonella ed escherichia coli. Nella nota diramata da Asl si legge anche che la Asl siciliana, a seguito di indagini effettuate al rientro dalla gita, ha accertato che alcuni studenti sono risultati positivi al norovirus (virus del vomito).

Il Sian e il Siav B avevano inviato all’Istituto zooprofilattico di Putignano un campione di carne di pollo e uno di arrosto di carne di suino e all’Arpa Puglia i tamponi ambientali effettuati su superfici di lavoro e un campione di acqua del rubinetto della cucina dell’albergo dove avevano soggiornato le scolaresche.

Ragazzi e professori dell'istituto tecnologico "Ettore Majorana" di Milazzo furono colpiti da dolori addominali con vomito, diarrea e iperpiressia. Sul posto furono inviate diverse ambulanze. Nella struttura ricettiva fu allestito un Posto medico avanzato (Pma), 16 pazienti furono portati nelle strutture sanitarie.

Furono avviati tutti gli accertamenti del caso. Il direttore della struttura e il cuoco, responsabile operativo Haccp (il sistema aziendale di controllo degli alimenti), riferirono che tutto il personale di cucina era stato in servizio negli ultimi giorni e si trovava in buone condizioni di salute. Nell’albergo erano presenti ulteriori 70 ospiti che non avevano lamentato disturbi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui