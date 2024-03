In giro con arnesi da scasso, "lottano" con i carabinieri per evitare i controlli: denunciati

Hanno cercato di evitare i controlli, senza riuscirci, mentre giravano in città "in compagnia" di arnesi da scasso. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Martina Franca hanno denunciato all'autorità giudiziaria due giovani, di 25 e 24 anni, entrambi di Fasano. Devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, nonché della detenzione, senza un giustificato motivo, di arnesi da scasso, utilizzati spesso per forzare porte, finestre e serrande.

L' operazione, grazie alla quale, probabilmente, si è evitato che venissero compiuti furti in abitazione o ad attività commerciali da parte dei due fasanesi "in trasferta", è il frutto del dispositivo di prevenzione messo in atto dal comando provinciale dei carabinieri di Taranto e, in particolare, dalla compagnia di Martina Franca, teso al controllo h24 del territorio. Le auto dell'Arma, ogni giorno, infatti, percorrono anche le strade più impervie, allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini ed evitare che possano essere compiuti reati.

Nella notte tra martedì 5 mercoledì e 6 marzo, intorno all’una, i militari dell'Arma in perlustrazione si sono imbattuti in due giovani, entrambi con il capo coperto dalle felpe con cappuccio, che si trovavano davanti a un distributore h24 del centro abitato della città della Valle d'Itria, in una zona dove sono presenti anche numerosissime auto in sosta. I carabinieri quindi hanno deciso di procedere al controllo.

I due, dapprima facendo finta di prelevare delle bibite, hanno quindi tentato la fuga, buttando per terra una chiave in metallo a "L", di quelle normalmente utilizzate per smontare le ruote. Uno dei due denunciati è stato subito bloccato dai carabinieri, dopo una breve colluttazione, durante la quale uno dei due militari ha riportato delle lievi lesioni. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenirgli, indosso, anche un cacciavite. Gli arnesi da scasso trovati sono stati sequestrati.

Successivi accertamenti, effettuati grazie all'ascolto di testimoni e a verifiche incrociate sulle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno consentito, poi, in breve tempo, di identificare anche il presunto complice, sottrattosi al controllo.