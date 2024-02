Va "a fare shopping" con il bancomat sottratto a un'anziana: arrestato

MESAGNE - Accusato di "aver fatto shopping" con la carta bancomat di una donna anziana: un uomo è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari. Gli agenti della polizia di Stato, al culmine delle attività d'indagine, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale a carico di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito.

Tutto comincia all'inizio del 2024: una signora anziana, in compagnia di un'amica, si reca al commissariato di Mesagne per denunciare il furto del proprio bancomat. Aggiunge che con tale carta qualcuno aveva effettuato numerose operazioni, non solo di prelievo contanti, ma anche di pagamento. Alla donna mancano all'appello, infatti, 4 mila euro. Si tratta di una cifra consistente per lei, in quanto l'unica fonte di reddito è rappresentata dalla pensione. La donna non ha saputo indicare il momento esatto in cui ha subito il furto.

Gli agenti si sono messi all'opera e, tramite gli estratti conto, hanno ricostruito il "percorso" dell'utilizzatore della carta bancomat della povera signora. Hanno controllato non solo gli sportelli dei prelievi, ma anche gli esercizi commerciali dove era stata utilizzata, indebitamente, la carta. A quel punto hanno acquisito e visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze e hanno chiuso il cerchio.

Gli investigatori, dopo gli accertamenti, hanno individuato il presunto autore dei reati (si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine). Non solo, l'uomo risulta essere un conoscente dell'anziana donna vittima di questo raggiro. Il personale del commissariato di Mesagne ha infine eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, misura emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta del pm, per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta bancomat.

