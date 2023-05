Momenti di tensione per strada: un uomo aggredisce passanti, una donna in ospedale

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 5 maggio, in via Provinciale San Vito a Brindisi dove un uomo armato di bastone ha minacciato i passanti. Avrebbe aggredito verbalmente alcune persone anche con sputi e spintonato una donna facendola cadere tra le auto in marcia. Si tratta di una 64enne di Brindisi che fortunatamente non è rimasta ferita in maniera preoccupante. E' stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino in codice verde. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale e successivamente gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi, oltre a un'ambulanza del 118. L'autore del gesto, un 28enne del Mali, è stato bloccato dopo una lunga e faticosa trattativa con un agente della Municipale.

Al momento non sono note le cause che hanno portato l'uomo ad aggredire i passanti, certo è che la vicenda avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se si considera che via Provinciale San Vito è una delle strade più trafficate della città: collega il centro con il quartiere Casale dove hanno sede la maggior parte degli istituti scolastici superiori. I fatti si sono verificati poco dopo mezzogiorno.

Alla scena hanno assistito diversi automobilisti. Secondo il racconto di alcuni testimoni lo straniero camminava a piedi in direzione Dormitoro (sito in via provinciale San Vito), non si tratterebbe di un ospite della struttura, così come indicato inizialmente, quando improvvisamente ha dato in escandescenze prendendosela con la gente che passava e minacciando tutti con un bastone. Qualcuno ha subito chiamato i soccorsi evitando il peggio. Il giovane, sprovvisto di documenti, sembrerebbe sia giunto a Brindisi da Roma, anche per lui al momento si è reso necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti di natura psichiatrica.

Articolo aggiornato alle 14.45 (circostanze aggresione)