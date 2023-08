Movida estiva, i controlli della Guardia di Finanza: cinque persone segnalate

FASANO - Nello scorso weekend i militari della Guardia di Finanza di Fasano hanno eseguito una serie di attività finalizzate al contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti. In particolare, i controlli sono stati svolti in occasione di eventi serali organizzati nei comuni di Fasano e Cisternino nonché nelle vicinanze di stazioni, delle strutture ricettive e dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani.

Nel corso di tali attività, i finanzieri, con l’ausilio di unità cinofile, anche nelle ore notturne, hanno sequestrato diverse dosi di cocaina e hashish e segnalato cinque persone all’autorità prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti, tra cui un soggetto in possesso di dieci spinelli preconfezionati. Diversi i “sistemi di occultamento” disvelati dai militari della Squadra Cinofili della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi e della Compagnia di Fasano.

Grazie all’infallibile “fiuto” dei pastori tedeschi “Lux”, “Gin” e “Fabrik” sono state rinvenute sostanze stupefacenti nascoste, oltre che sulla persona, anche all’interno di effetti personali e di autovetture.

Si legge in un comunicato della Guardia di Finanza: "Le attività in rassegna rientrano nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e mirano principalmente a prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani".