Minacce e spari contro l'auto dello zio: sospettava che gli sottraesse energia elettrica

CAROVIGNO – Sospettava che lo zio gli sottraesse energia elettrica (cosa mai dimostrata) tramite un allaccio abusivo. Per questo avrebbe esploso dei colpi di pistola contro la sua auto. E’ stato individuato e arrestato il presunto responsabile di un grave atto intimidatorio avvenuto a Carovigno a dicembre 2023. Si tratta di un 39enne del posto. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Carovigno.

L’uomo è accusato di minaccia e danneggiamento aggravati e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, detenzione abusiva di munizioni, omessa custodia di armi e omessa comunicazione del cambio del luogo di custodia dell’arma.

L’indagato e la vittima risiedono nello stesso palazzo. Il 39enne aveva maturato la convinzione (come detto, non dimostrata) che lo zio si fosse agganciato illecitamente al suo impianto elettrico, sottraendoli energia. Questo lo ha spinto a impugnare una pistola legalmente detenuta e a esplodere dei colpi contro l’auto del malcapitato, danneggiando il parabrezza e i sedili. Inoltre avrebbe lasciato sul cruscotto, come ulteriore avvertimento, una cartuccia calibro 12 inesplosa legata con dello spago ad un biglietto anonimo dal contenuto minaccioso.

I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, acquisirono le immagini riprese dalle telecamere della zona ed effettuarono delle perquisizioni domiciliari. Gli elementi raccolti gli hanno indirizzati verso il 39enne, consentendo alla Procura di chiedere la misura restrittiva, in considerazione della sussistenza di pericolo della reiterazione di condotte delittuose analoghe (pericolo che è desumibile dall’estrema gravità delle condotte poste in essere dall’arrestato che denotano la pericolosità sociale dello stesso).

L’indagato è stato condotto presso la sua abitazione in regine di arresti domiciliari.

