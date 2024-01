Non rispondeva ai parenti, vigili del fuoco aprono la porta: 90enne trovata priva di sensi

BRINDISI - L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio nella mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, in via Pastrengo (quartiere Santa Chiara) a Brindisi: una donna di 90 anni giaceva priva di sensi sul letto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Con ogni probabilità aveva battuto la testa e poi si era distesa sul letto autonomamente perdendo però i sensi. A lanciare l'allarme sono stati i parenti che da ieri sera non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Pensando si fosse già addormentata ci hanno riprovato nella mattinata di oggi, ma anche questi tentativi sono andati a vuoto così hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Sul posto si è recata l'autoscalta, i pompieri hanno raggiunto l'appartamento della donna passando dal balcone. L'hanno trovata svenuta sul letto, intanto sul posto era stata inviata un'ambulanza del 118 che ha immediatamente soccorso l'anziana. Come già accennato, stando ai primi accertamenti la donna avrebbe battuto la testa e poi si sarebbe messa a letto, perdendo i sensi.

