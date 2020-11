Non torna a casa: trovato senza vita in auto in aperta campagna

OSTUNI - E’ stato ritrovato senza vita nella sua auto nelle campagne di Carovigno, precisamente in contrada Belvedere, un uomo di 70 anni di Ostuni, ex bidello, di cui si erano perse le tracce nella mattinata di ieri, martedì 24 novembre. Il tragico ritrovamento risale alla stessa serata di ieri.

Da quanto si apprende in mattinata il figlio ne aveva segnalato la scomparsa presso il locale commissariato, attraverso la cella del suo telefono cellulare era stata individuata la sua posizione. Nulla di preoccupante fino alla tarda serata quando il 70enne non ha fatto rientro a casa. Da lì sono state avviate immediatamente le ricerche e sempre attraverso la cella del telefono cellulare è stato trovato. Era in auto senza vita, in campagna. Da una prima ispezione cadaverica è emerso che il decesso era avvenuto almeno 10 ore prima per arresto cardiocircolatorio.