Nonnina di 93 anni cade in casa e chiede aiuto: la vicina chiama i vigili del fuoco

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, giorno di Natale, per soccorrere un'anziana di 93 anni caduta in casa che non ce la faceva più a rialzarsi. A dare l’allarme una vicina di casa che ha sentito le urla della nonnina. Attraverso l'autoscala, gli uomini del 115, hanno raggiunto il balcone dell'abitazione aprendo la porta e permetterdo ai sanitari del 118 di soccorrere l'anziana. L'ambulanza era stata inviata dagli stessi vigili del fuoco, non appena hanno ricevuto la segnalazione. Sul posto anche i carabinieri.