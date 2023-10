Nudo in piazza tra la gente: arriva la polizia e lo arresta per atti osceni

BRINDISI - Un arresto per atti osceni in luogo pubblico, due denunce per porto abusivo di oggetti atti a offendere e una per detenzione ai fini di spaccio. E' questo il bilancio di una serie di controlli operati dagli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi tra mercoledì e ieri, giovedì 18 ottobre.

L'arresto per atti osceni risale al primo pomeriggio di mercoledì 17 ottobre: una telefonata sulla linea di emergenza della Questura ha segnalato la presenza di un giovane straniero nei pressi della centralissima piazza della Vittoria con le parti intime scoperte e intento in atti di autoerotismo. Sul posto si è recata una pattuglia già in servizio nella zona che ha ndividuato e bloccato l'uomo nonostante lo stesso avesse cercato di allontanarsi nell’adiacente via Pozzo Traiano, continuando con gli atti osceni. Alla luce del fatto che la zona in cui è stato accertato l’evento si trova nelle vicinanze di istituti scolastici frequentati da minorenni, il giovane è stato arrestato e portato in carcere. Nella mattinata di ieri, processato per direttissima.

Durante lo stesso pomeriggio un’altra Volante, nel corso dei servizi di pattugliamento delle vie cittadine, ha proceduto al controllo di due giovani di cui uno nativo di Lecce ed uno originario di San Pietro Vernotico residente a Tuturano entrambi con numerose segnalazioni di Polizia che, alla vista dei poliziotti hanno manifestato un comportamento fortemente sospetto inducendo gli agenti a procedere ad una perquisizione all’esito della quale è stato trovato un coltello lungo circa 10 cm alcuni attrezzi atti allo scasso di cui i due giovani non hanno saputo dare contezza. Entrambi sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di arnesi atti allo scasso. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.

Infine una Volante ha proceduto al controllo di un diciassettenne trovato in possesso di otto dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio nonchè di una somma di denaro di 130 euro verosimilmente provento della vendita di altra sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riaffidato alla famiglia. L’hashish e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.