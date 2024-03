Oltre 200mila euro non dichiarati al fisco: nel mirino una ditta con ristorante ed albergo

OSTUNI - Tra il 2021 ed il 2023 una ditta non avrebbe dichiarato al fisco ricavi per 213mila euro, derivanti dalla gestione di un piccolo albergo e di un ristorante. Di questi 198mila euro sono relativi all'attività di ristorazione, mentre la restante parte, 15mila euro, dai pernotti fruiti dai clienti della struttura ricettiva. È quanto emerso da una verifica effettuata del comando di Ostuni della Guardia di Finanza in seguito ad indagini svolte con le fiamme gialle della Sezione operativa navale di Brindisi.

