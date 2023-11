Delitto Stasi: resta in carcere uno dei due giovani accusati di omicidio

FRANCAVILLA FONTANA – Resta in carcere Cristian Candita. La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso riguardante la misura cautelare a carico del 21enne di Francavilla Fontana, difeso dall’avvocato Michele Fino.

Il giovane fu arrestato lo scorso maggio per l’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana che la sera del 9 novembre 2022 fu ucciso davanti alla porta della sua abitazione in via Occhi Bianchi. Risponde dello stesso reato anche il 19enne L.B., minorenne all’epoca dei fatti (per questo riportiamo solo le iniziali). Il legale di Candita ha impugnato davanti alla suprema corte l’ordinanza del tribunale del riesame dello scorso giugno. Il ricorso, giudicato ammissibile, è stato respinto.

L’udienza si è svolta nella giornata di ieri, a Roma. In contemporanea era stata fisata anche l’udienza preliminare nei confronti delle otto persone, fra cui lo stesso Candita, coinvolte nell’inchiesta scaturita dal delitto, davanti al gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore. L’udienza è stata poi rinviata a venerdì prossimo (17 novembre) a causa proprio del ricorso discusso in Cassazione.

Candita e L.B. sono gli unici a rispondere dell’omicidio. Gli stessi, insieme agli altri sei imputati, sono accusati, a vario titolo, anche di una serie di episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pm del tribunale di Brindisi, Giuseppe De Nozza, ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti. Per quanto riguarda L.B., è il tribunale dei minori di Lecce a procedere per il reato di omicidio. Nel procedimento incardinato presso il tribunale di Brindisi, il 19enne, anch'egli in carcere da maggio, risponde solo dei reati in materia di droga.