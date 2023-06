Inchieste contro truffe, riciclaggio e traffico di droga: premiati nove finanzieri

BRINDISI - Nove finanzieri sono stati insigniti per essersi distinti in servizio, durante le celebrazioni per il 249esimo anniversario della fondazione delle Fiamme gialle che si sono svolte stamattina presso la caserma del comando provinciale della Guardia di finanza di Brindisi. Di seguito tutte le onorificenze conferite.

Encomio solenne concesso a: brigadiere capo Francesco Montanaro; brigadiere Walter Orfanelli

Motivazione - Militari in forza al nucleo Pef di Brindisi, per avere fornito determinante apporto personale nell’esecuzione di complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria, a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’attività di servizio si concludeva con la denuncia all’autorità giudiziaria di 45 soggetti, di cui 23 attinti da misure cautelari personali, con l’arresto di 7 soggetti in flagranza di reato, con il sequestro di kg. 77 di droga, automezzi, pistole e relativo munizionamento. Brindisi, territorio nazionale ed estero, ottobre 2018 – gennaio 2022”.

Encomio semplice concesso a: luogotenente Cs Ennio Romano; maresciallo Francesco Izzo

Motivazione - Militari in forza al nucleo Pef di Brindisi, per avere svolto una complessa attività di polizia giudiziaria nei confronti di un sodalizio criminale dedito ai reati di truffa aggravata, contraffazione, falsità materiale e autoriciclaggio, perpetrati attraverso l’organizzazione di fittizi corsi professionali.

L’attività di servizio si concludeva con la segnalazione all'autorità giudiziaria di 17 soggetti, di cui 5 attinti da misure cautelari personali, con il sequestro preventivo di conto correnti per oltre 1 milione di euro e con l’oscuramento dei siti internet ove venivano pubblicizzati i corsi. Territorio nazionale, agosto 2021 – maggio 2022”.

Encomio semplice concesso a: luogotenente Cs Vincenzo Palummieri; maresciallo ordinario Yari Petronelli; Maresciallo Giuseppe Arcofora; brigadiere capo Vito Bello; brigadiere Arcangelo Scorrano.

Motivazione - Militari in forza alla compagnia della guardia di finanza di Francavilla Fontana, per avere fornito determinante apporto personale nell’esecuzione di una complessa indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria nei confronti di un sodalizio criminale dedito alle truffe nei confronti di compagnie assicurative.

L’attività si concludeva con la denuncia all’autorità giudiziaria di 162 persone, di cui 12 attinte da misure cautelari personali, nonché con la constatazione, all’esito di 2 verifiche fiscali, di elementi positivi di reddito, sottratti a tassazione, per 500 mila euro e di un’i.v.a. evasa pari a 91 mila euro. Francavilla fontana, settembre 2018 – marzo 2022.