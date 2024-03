Operaio morto in fabbrica: salma restituita alla famiglia, fissati i funerali

TUTURANO – La comunità tuturanese si prepara per l’ultimo saluto Gianfranco Conte, il 37enne deceduto mercoledì 13 marzo scorso a causa di un incidente sul posto di lavoro. Operaio presso la Jindal, multinazionale che produce film in polietilene, ha subito lo schiacciamento del torace mentre stava effettuando lavori di sbobinamento di films di propilene. Portato in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo, la salma è stata restituita alla famiglia, domani alle ore 15 verrà celebrato il funerale nell’unica chiesa del paese. Il pubblico ministero di turno non ha ritenuto opportuno eseguire l’autopsia essendo chiara sin da subito la causa che ne ha provocato la morte. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli ispettori dello Spesal, coadiuvati dagli agenti della Sezione volanti della Questura di Brindisi, hanno eseguito tutte le verifiche necessarie per ricostruire le circostanze dell’incidente e accertare le responsabilità ma soprattutto stabilire se la morte di questo giovane lavoratore si sarebbe potuta evitare.

Gianfranco Conte avrebbe compiuto 37 anni il giorno successivo. Sconvolti i colleghi che hanno assistito alla scena, distrutti i famigliari. Un’intera comunità è in lutto. Tutta la frazione di Tuturano sin da subito si è stretta attorno al dolore della moglie Erika, delle figlie, di mamma Ada e papà Franco e del fratello Aldo. La sua famiglia ha una falegnameria che opera in diversi territori. La moglie da qualche tempo gestiva una lavanderia Self Service.

Un decesso che ha catapultato nel dolore quanti lo hanno amato. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona solare, disponibile, generosa e allegra che amava la sua famiglia. E oggi la sua famiglia si ritrova a vivere un dolore lacerante.