Operaio cade nel cantiere: ricoverato in prognosi riservata

MESAGNE - Incidente sul lavoro nelle campagne di Mesagne: un 54enne di Latiano è caduto da un'alteza di poco più di un metro riportando un importante trauma cranico. E' stato ricoverato in prognosi riservata con un'emorragia cerebrale. E' accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 24 aprile in contrada Colmani-Paradiso. L'uomo, regolarmente assunto presso una ditta che si occupa di ristrutturazioni di Latiano, stava lavorando in una casa colonica sita tra Mesagne e Latiano. Ha perso conoscenza, i colleghi hanno immediatamente chiamato il 118 che lo ha portato in codice rosso in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Mesagne e il personale dello Spesal, l'area interessata dalla caduta è stata posta sotto sequestro.