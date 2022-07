Operata alla testa la madre precipitata dal balcone a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Sono ancora critiche le condizioni della 41enne francavillese che lunedì 18 luglio si è lanciata dal balcone al terzo piano dopo che il figlio di 8 anni aveva ingerito un mix di detersivi. La donna, ricoverata al Perrino, è stata operata per un ematoma cerebrale, le condizioni rimangono molto critiche.

Il tragico episodio è avvenuto in una via del centro abitato di Francavilla Fontana. E' stato ricostruito in questi termini: intorno alle 8 del 18 luglio la 41enne in casa si sarebbe accorta che il figlio di sei anni aveva bevuto, credendola acqua, della varechina. Il bambino, infatti, ha riportato delle ustioni sulla bocca. Poi la 41enne avrebbe tentato l'estremo gesto, lanciandosi dal terzo piano.

Alcuni passanti si sono resi conto di quanto accaduto e hanno allertato il 118. La donna, sopravvissuta all'impatto, avrebbe spiegato la situazione del bambino. I sanitari del 118 hanno soccorso entrambi, portandoli all'ospedale Perrino di Brindisi. Poi il bambino, a seguito degli accertamenti effettuati, è stato trasferito presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ricoverato in Terapia intensiva.