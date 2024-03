Razzia di occhiali di valore nell'ottica, ma polizia e carabinieri li individuano

OSTUNI - Hanno approfittato di un momento di distrazione della titolare di un'ottica e della sua collaboratrice e hanno messo a segno il colpo, poco prima di mezzogiorno di sabato 16 marzo 2024. Nel giro di una settimana, in seguito alle indagini degli agenti del commissariato di Ostuni - guidato dal dirigente Michele Marinelli -, i carabinieri di Bari hanno arrestato i due presunti autori del colpo: si tratta di due cittadini georgiani di 25 e 30 anni. La titolare di A P Ottica, Anna Poggianella, ha tenuto a ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine, che non solo hanno arrestato i due uomini, ma hanno anche recuperato la refurtiva.

Sabato 16 marzo, poco prima di mezzogiorno. Viale Pola è traffica, dopotutto è la via dello shopping e dista neanche un chilometro dalla sede del mercato settimanale. A P Ottica si affaccia proprio sulla nota arteria ostunese. Due individui entrano e, approfittando di un momento di distrazione della titolare e della collaboratrice - e dell'assenza di altri clienti -, nel giro di 60 secondi riescono a trafugare ben 14 paia d'occhiali, di valore. Si danno alla fuga a bordo di un'auto. Intanto, vengono allertati gli agenti del commissariato, che raccolgono le testimonianze e visionano le immagini delle telecamere di video-sorveglianza.

A dare una mano ci pensano anche altre telecamere: quelle degli esercizi commerciali limitrofi ma, soprattutto, quelle da poco installate ai semafori. Gli agenti riescono a individuare l'auto grazie alla quale sono fuggiti i due ladri e diramano le ricerche. E così, nel giro di una settimana, i carabinieri di Bari completano l'opera, portando in carcere i due presunti responsabili. Poggianella, ottica optometrista, ringrazia dunque "le nostre forze dell'ordine, che operano quotidianamente con impegno e sacrificio per garantire la sicurezza della comunità e la tutela delle attività commerciali locali". Il suo "grazie" "si estende anche all'Amministrazione comunale per l'iniziativa di installare semafori e telecamere di ultima generazione lungo viale Pola, che hanno contribuito significativamente alla risoluzione del caso".