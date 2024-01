Ladri si introducono in una villetta per rubare: messi in fuga dai vigilanti

OSTUNI - Sventato il furto in una villetta nelle campagne: l'arrivo dei vigilanti ha costretto i ladri alla fuga. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio la centrale operativa della Securitas Puglia, sempre attiva per il monitoraggio di segnali di allarme e videosorveglianza, ha ricevuto un allarme proveniente dalla proprietà di un cliente in contrada Boccadoro, agro di Ostuni. Si è pensato a un allarme, visti i casi frequenti anche nel 2023.

Immediatamente è stata inviata una pattuglia che, giunta sul posto pochissimi minuti dopo l'attivazione del sistema di sicurezza, ha notato che i malviventi avevano danneggiato la recinzione di una proprietà e forzato la porta di un deposito tentando di asportarne il contenuto.

La tempestività dell'intervento ha certamente determinato il fallimento furto, in quanto i malfattori si sono allontanati senza riuscire a portare via la refurtiva che è stata recuperata dagli uomini della Securitas. Come si evince dalla foto, si tratta di attrezzi da giardinaggio.