Pedone investito in città: deceduto sul colpo. Si cerca auto pirata

BRINDISI - Tragedia in città: un 82enne (T.T. le iniziali) ha perso la vita nella serata di oggi, domenica 24 settembre, in via Palmiro Togliatti a Brindisi, nei pressi del Tribunale, è stato investito da un'auto che poi si è data alla fuga. Sul posto i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per strappare il pensionato alla morte e gli agenti della Polizia locale per gli accertameneti del caso. Attivate le ricerche dell'automobilista pirata. La strada è stata chiusa, sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi.

La tragedia si è consumata attorno alle 19 sulla carreggiata in direzione Centro. L'uomo aveva un mano un biglietto per l'autobus, con ogni probabilità si stava recando alla vicina fermata. Il corpo è finito a pochi metri dalle strisce pedonali, non è dato sapere, al momento, se l'investimento è avvenuto sulle stesse. Un giovane avrebbe tentato di aiutarlo praticandogli le manovre di primo soccorso ma da quanto si apprende il decesso è avvenuto quasi subito dopo l'impatto. L'anziano ha battuto violentemente la testa sull'asfalto, inutile ogni tentativo di rianimazione. Il pubblimo ministero di turno, Giuseppe De Nozza, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Si cerca intanto il veicolo che ha ucciso l'82enne. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona e la testimonianza di chi ha assistito alla scena.

