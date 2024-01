Pensionato cade da impalcatura mentre lavora in casa: codice rosso

VILLA CASTELLI - Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione attorno all'ora di pranzo oggi, domenica 28 gennaio, a Villa Castelli, dove un uomo è caduto da un'impalcatura mentre stava eseguendo lavori in casa. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 ma si è anche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno fornito supporto ai sanitari. L'uomo, 67 anni, è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi ma non corre pericolo di vita. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri per la ricostruzione delle circostanze della caduta, da quanto accertato si è trattato di un incidente domestico. E tanta paura per chi ha assistito alla scena.

