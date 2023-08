Via libera dalla Capitaneria di porto: il traghetto Prince riprende la navigazione

BRINDISI – Il Prince torna in mare. Terminate tutte le verifiche ispettive, nella serata di oggi (mercoledì 23 agosto) è arrivato il semaforo verde da parte della Capitaneria di porto di Brindisi: la nave della compagnia A-Ships ha ripreso la tratta per Valona.

Il traghetto era fermo presso la banchina di Costa Morena – Punta delle Terrare da lunedì scorso (21 agosto) a seguito di un blackout che si era verificato il giorno prima, in uscita dal porto di Brindisi. La sera di domenica, dopo lo sbarco dei passeggeri, l’Imbarcazione fece un viaggio per Valona per poi rientrare a Brindisi il giorno successivo. Da allora era ferma in banchina.

In questi tre giorni i passeggeri della Prince (sia a Brindisi che a Valona) sono stati protetti dalla European Star della Star Lines. Nel frattempo sono stati effettuati degli interventi che hanno eliminato ogni problema, come attestato stamattina dall’ente di certificazione della nave. Poi nel pomeriggio si è svolta un'ulteriore ispezione a bordo da parte della Capitaneria, al comando del capitano di vascello Luigi Amitrano, che ha dato il via libera.

Passato di mano nei mesi scorsi da una compagnia croata all’attuale armatore, il Prince questa estate ha fatto il suo esordio sulla tratta Brindisi – Valona.