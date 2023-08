Grosso ramo di pino si spezza e invade la carreggiata: strada chiusa

TORRE SANTA SUSANNA - Un grosso ramo di pino si è spezzato ed è caduto sulla carreggiata invadendola completamente. E' accaduto nella mattinata di oggi, domenica 13 agosto, a Torre Santa Susanna. Per fortuna in quel momento non c'erano residenti o automobilisti, tantomeno veicoli parcheggiati per strada. L'albero si trova nel cortile dell'ex istututo agrario sito in via Mesagne, oggi immobile comunale dichiarato inagibile e in stato di abbandono. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale che ha transennato la strada in attesa dell'arrivo degli adetti alla rimozione.